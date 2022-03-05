فاو: أسعار الأغذية بالعالم ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق بفبراير

2022/03/05 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" عن ارتفاع المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية في فبراير/شباط الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.

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