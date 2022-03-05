الإنسان.. متفلسِفاً - محمود كرم

2022/03/05 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_كرم الإنسان متفلسفاً، كائنٌ يتخلّق جديداً، كلّما وجد ذاته، وفي كلّ مرَّةٍ حين يجدها، يستطيع أنْ يكتشفها جديداً.



لأنّه يتحرك دائماً في اتجاه ذاته المفكّرة والناقدة والمتطلّعة للخَلق والتجديد والتنوّر، ويريد أنْ يجدها.



لأنّها تحديداً وحدها التي تستطيع أنْ تخبره بما عليهِ أنْ يكون عليه، إنّها مساحته الحرَّة التي يتهادى فيها خَلقاً جديداً، وفكراً وتطلّعاً، وهي خارطته نحو المزيد من اكتشاف مساحات التجديد في ......





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