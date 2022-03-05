لا أرى ، لا أسمع ، و لن أتكلم . - محمد حسين يونس

2022/03/05 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس بعد حرب 67 ..



و وصول الجيش الإسرائيلي إلي الضفةالشرقية من قناة السويس في مواجهة القوات المصرية ..



قامت بعض المناوشات العسكرية التي سميت أثناء ذلك ( بحرب الإستنزاف ) .



لم يكن مفهوما من الذى يستنزف من ..



فالطيران الإسرائيلي كان بإستطاعته أن يصل لاى بقعة من أرضنا ..



دون قلق أو خوف ..



بل كان بإستطاعته أن يحمل قوات تقوم بالتخريب ..



داخل الوادى ..



دون ردع .



من الأهداف التي دمرتها القوات الإسرائ ......





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