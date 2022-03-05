الفصل السادس والعشرون : النساء ضمن مصطلح ( صادق : صديق ) - أحمد صبحى منصور

2022/03/05 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل السادس والعشرون : النساء ضمن مصطلح ( صادق : صديق ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل السادس والعشرون : النساء ضمن مصطلحات ( صادق : صديق ) مقدمة : إذا كان ( صاحب ) من ( صحب و الصُّحبة ) فان ( صادق ) من ( الصدق ).



وهو نوعان : صدق المودة مع الأصحاب ، وصدق الايمان .



حين يلتزم الشخص بالصدق فى سلوكه وفؤاده أى فى ايمانه ......





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