2022/03/05 | 14:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J7x5DTU7JjA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: المقدم عمر نزار لا يزال محتجزا في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: المقدم عمر نزار لا يزال محتجزا في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).