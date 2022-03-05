أسباب قوة مقاومة الجيش الأوكراني لروسيا

2022/03/05 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى على الغزو الروسي أسبوع واحد، نسف خلاله جنود أوكرانيا الجسور لوقف التقدم البري الروسي.كما منع طياروها ودفاعاتها الجوية الطائرات المقاتلة الروسية من غزو أجوائها.

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