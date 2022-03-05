الانبار تشرع بتـأمين اخطر المناطق الصحراوية تمهيدا لعرضها كفرصة استثمارية

2022/03/05 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار المحلية ، السبت، عن الشروع بعملية تأمين اخطر المناطق الصحراوية تمهيدا لعرضها كفرصة استثمارية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بعملية تأمين منطقة الحسينيات بقضاء الرطبة غربي الانبار، تمهيدا لعرضها كفرصة استثمارية في خطوة من شأنها تشغيل معامل […]

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