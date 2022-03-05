رئيس كتلة اليكتي لـ”المعلومة”: مصرون على صالح ولا حوارات مع البارتي

2022/03/05 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية هريم كمال آغا , السبت , ان نواب الاتحاد الوطني لم يقاطعوا جلسة مجلس النواب اليوم وتركوا الحرية لنوابهم بالتصويت من عدمه على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية , مشددا ان الاتحاد الوطني مازال مصّرا على مرشحهه برهم صالح للمنصب .وقال اغا […]

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