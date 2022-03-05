بالفيديو.. مركز صحي مخصص لـ20 الف نسمة يخلو من طبيب

2022/03/05 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى وثق مواطن من خلال كاميرا هاتفه وضع المركز الصحي الرئيسي وسط ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى وهي تخلو من وجود طبيب ما اثار امتعاض الاهالي خاصة وان المركز مخصص لتقديم الخدمات العلاجية لاكثر من 20 الف نسمة في الناحية وقراها.

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