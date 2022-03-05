2022/03/05 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هشام الهبيشان… لقد شكّل عام 1492 م ومابعده ،كارثة تاريخية وإنسانية كبرى، عندما أحتل مجموعة من المهاجرين الأوروبيين قارة امريكا الشمالية ،واستحلوا دم سكانها الأصليين، وهم ماكان يطلق عليهم حينها ولليوم تسمية” الهنود الحمر”،وسبب تسميتهم بهذا الأسم، إنّهُ عندما أكتشف الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس القارة الأمريكية، ظن إنّهُ وصل للساحل الغربي لبلاد الهند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” الكيان الصهيوني وأمريكا … ما وجه الشبه التاريخي !؟”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (” الكيان الصهيوني وأمريكا … ما وجه الشبه التاريخي !؟”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).