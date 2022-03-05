قدَّم خمسة مقترحات.. الصدر يعد استدعاء علاوي الى البرلمان

2022/03/05 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم السبت، ان استدعاء وزير المالية

علي علاوي الى البرلمان "غير كافٍ"،

وفيما قدّم خمسة مقترحات للازمة

الاقتصادية في العراق بينها توزيع

مفردات البطاقة التموينية وحص

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