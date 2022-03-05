وزارة النفط: معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط هي الأعلى منذ ثماني سنوات

2022/03/05 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن

معدل الصادرات اليومية والإيرادات

المتحققة عن تصدير النفط الخام لشهر

شباط 2022 تعد الأعلى منذ ثمانية أعوام.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار

إسماعيل في بيان، تلقته و

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