صحيفة أمريكية: واشنطن زودت أوكرانيا منذ كانون الاول بأسلحة مخصصة لقتال المدن

2022/03/05 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى تقرير عن عمليات التسليم والمبيعات، رفعت عنه السرية، بأن البنتاغون كان منذ كانون الاول الماضي يزود أوكرانيا بأسلحة ومعدات مناسبة للقتال داخل المدن.وعلى مدار الأسبوع الماضي، كثفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عمليات التسليم عن طريق إرسال أنظمة دفاع جوي من طراز ستينغر لأول مرة، حسب الصحيفة، […]

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