2022/03/05 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توقيف المتهمين من قبل السيد قاضي التحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تقبض على 22 متهما بسبب مشاجرة بالسكاكين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تقبض على 22 متهما بسبب مشاجرة بالسكاكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).