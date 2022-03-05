2022/03/05 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uWs-P5v7C6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما تكون الإرادة أقوى من الجبال.. الزميلة داما الكوردي ورحلة الانتصار على مرض السرطان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عندما تكون الإرادة أقوى من الجبال.. الزميلة داما الكوردي ورحلة الانتصار على مرض السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).