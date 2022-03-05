2022/03/05 | 14:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iZnD7GWyRqo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يقترح زيادة مفردات الحصة التموينية .. ويدعو لتفعيل الأمن الاقتصادي في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يقترح زيادة مفردات الحصة التموينية .. ويدعو لتفعيل الأمن الاقتصادي في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).