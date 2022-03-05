2022/03/05 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..حذر قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، السبت ، من انقراض الثروة الحيوانية في المناطق الغربية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الثروة الحيوانية في قضاء الرطبة غربي الانبار، تمر بأسوأ مراحلها نتيجة ضعف الدعم الحكومي لمربي الأغنام، فضلا عن المضايقات التي يتعرض لها المربين اثناء تنقلهم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تحذر من انقراض الثروة الحيوانية في المناطق الغربية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تحذر من انقراض الثروة الحيوانية في المناطق الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).