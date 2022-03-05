هيئة الكمارك: ضبط 5 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط

2022/03/05 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،اليوم السبت، عن ضبط خمس شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن كمارك المنطقة الشمالية متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط خمس شاحنات محملة بمستلزمات طبية ومواد غذائية وسماد زراعي ومولدات، مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.

وأضاف بيان الهيئة انه تم إحالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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