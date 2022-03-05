غروسي من طهران: يصعب التوصل إلى اتفاق إذا لم تحل المسائل العالقة بين الطرفين

2022/03/05 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ،اليوم السبت، محادثاته في إيران، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بإمكان التوصل الى تفاهم بشأن الاتفاق النووي.

والتقى غروسي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وبحث غروسي الذي سافر إلى طهران لمناقشة الضمانات، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي حول حل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية بصفته أحد الخطوات الضرورية للتوصل إلى اتفاق في فيينا.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع اسلامي: يصعب التوصل إلى اتفاق بفيينا إذا لم تحل المسائل العالقة بين طهران والوكالة.

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