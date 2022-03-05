تداول فيديو حمل زيلينسكي لكرسيه وحده بمؤتمر صحفي وسط تفاعل

2022/03/05 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يقوم بحمل كرسيه وحده الأمر الذي اثار تفاعلا.

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