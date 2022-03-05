الحشد الشعبي ينال المركز الثاني  فرقياً بالدوري العراقي للدراجات

2022/03/05 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حصل فريق الحشد الشعبي للدرجات على المركز الثاني في ختام المرحلة الاولى للدوري العراقي لمسافه 80 كم فردي عام.واختتمت المرحلة الاولى بحصول فريق الحشد الشعبي على المركز الثاني فردي عام خلف فريق الصناعة المتصدر.وحل لاعب فريق الحشد الشعبي احمد عبد الخضر في المركز الاولى لفئة الاولمبي.وفي سباق الفردي ضد […]

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