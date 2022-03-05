الكرملين يحذر من تداعيات وخيمة على سوق النفط العالمية

2022/03/05 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الكرملين من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي وتأثيرها على سوق النفط العالمية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية.وردا على سؤال حول احتمال فرض قيود على صادرات النفط الروسي، قال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت: “الموضوع نراقبه بعناية، […]

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