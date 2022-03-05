2022/03/05 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا مصرة على نزع السلاح الأوكراني.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي أن "موسكو مصرة على نزع السلاح الأوكراني والاعتراف بشبه جزيرة القرم ضمن أراضيها.

واشار الى أن: "انتشار النازيين في أوكرانيا بدعم أوروبي يهدد أمننا أن هناك استفزازات أوكرانية لإقحام الناتو في المواجهة مع روسيا".

وبين أن "الجانب الأوكراني يبحث عن ذرائع لتأخير المفاوضات"، معلقا "أمله على الجولة الثالثة من المفوضات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: مصرون على نزع السلاح الأوكراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: مصرون على نزع السلاح الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).