أوكرانيا تتهم روسيا بإفشال خطة إجلاء المدنيين

2022/03/05 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بلدية مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، السبت، إنه تم إرجاء عملية إجلاء السكان بسبب "الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار".

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