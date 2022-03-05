2022/03/05 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد عبد الجبار الشبوط || “خلطة العطار” عبارة يستخدمها السيد مقتدى الصدر في وصف الحكومات التي يشارك فيها الجميع، وهي في مقابل حكومة الاغلبية الوطنية السياسية التي ينادي بها.وانا استعير هذا التعبير الجميل منه لوصف واقع الحال في مجلس النواب، لكي اشير الى الخلط في الصلاحيات و في ممارسات مجلس النواب وبخاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلطة العطار..!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلطة العطار..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).