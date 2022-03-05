2022/03/05 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الروسية حجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في البلاد.

وقالت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في بيان انها قررت حجب فيسبوك في البلاد على وقع الحرب مع أوكرانيا متهمة شبكة التواصل الاجتماعية بالتمييز بحق الاعلام الروسي في حين ذكر اعلاميون اوروبيون في روسيا أن فيسبوك لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية.

وكانت السلطات الروسية قد اتهمت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقائية في نقل الاخبار المتعلقة بالهجوم الروسية على اوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات تحجب موقع فيسبوك وتتهمه بالتمييز بحق الاعلام الروسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات تحجب موقع فيسبوك وتتهمه بالتمييز بحق الاعلام الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).