سنغافورة تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

2022/03/05 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سنغافورة ،اليوم السبت، فرضها عقوبات اقتصادية على روسيا، إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا، لتصبح واحدة من الحكومات القليلة في جنوب شرق آسيا التي تتخذ هذه الخطوة.

وجاء في إعلان صادر عن وزارة الخارجية السنغافورية إنه يمنع على جميع المؤسسات المالية ممارسة الأعمال التجارية مع البنوك الروسية، وأضاف أنه يتعين على الشركات التي لها تعاملات حالية مع البنوك الأربعة تجميد أصولها.

ويحظر الأمر أيضا تقديم الخدمات المالية أو تمكين التمويل للبنك المركزي الروسي والحكومة الروسية والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها.

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