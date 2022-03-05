كهوف الطار في كربلاء المقدسة .. تعرفها ؟

2022/03/05 | 15:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهوف قد استخدمت كقبور في الفترة مابين (300ق.م ـ إلى العام 300 م).

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