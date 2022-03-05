2022/03/05 | 15:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QaI-t71fTBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء| ذوو العقيد غني ساجت الرسالة التي وجدت قرب المغدور لم تكتب بخطه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء| ذوو العقيد غني ساجت الرسالة التي وجدت قرب المغدور لم تكتب بخطه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).