كيف تؤثر المشروبات الكحولية على الدماغ؟ دراسة تكشف الرابط بينهما

2022/03/05 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أن استهلاك كمية قليلة من الجعة أو كأس من النبيذ يمكن يباشر بعملية تقلّص دماغك، ويزداد الضرر سوءًا مع استهلاك إضافي لمشروب كحولي.

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