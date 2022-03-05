بعد قرار البرلمان بفتح باب الترشيح..الاتحاد: قرار خاطئ ومتوقع

2022/03/05 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبر الاتحاد الكردستاني، السبت، قرار البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية “قرار خاطئ”، مبيناً أن، قرار المجلس كان متوقعاً.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قرار البرلمان بفتح باب الترشيح مرة أخر قرار خاطئ بحسب القانون”، مشيراً إلى أنه “على البرلمان أن يذهب إلى تعديل قانون […]

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