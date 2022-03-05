الزاملي: البرلمان داعم بقوة لكل المطالب التي طرحها السيد الصدر

2022/03/05 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اليوم السبت، أن مجلس النواب ساند وداعم بقوة لكل المطالب الحقة التي طرحها السيد الصدر.وقال الزاملي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان داعم بقوة لكل المطالب التي طرحها السيد الصدر والتي تخدم وتلبي حاجات المجتمع العراقي، ولاسيما شريحة الفقراء والمحرومين"، لافتاً الى أن "هذه المقترحات ستكون من أول اهتمامات البرلمان، وسنعمل على تحقيقها بكل الامكانات اللازمة، والصلاحيات المتاحة".

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