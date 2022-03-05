مشاجرة بالأسلحة الرشاشة حصلت بين طرفين ببغداد

2022/03/05 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع مشاجرة بالأسلحة الرشاشة حصلت بين طرفين شرقي بغداد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مشاجرةً حصلت بين طرفين، استخدمت فيه الرشاشات، لأسباب تتعلق بحادثة قتل سابقة ضمن منطقة مدينة الصدر قطاع 44".

وأضاف أن "المشاجرة سفرت عن إصابة (6) أشخاص، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق المنطقة والقبض على عدد من المشاركين في المشاجرة، مع استمرار عملية البحث عن المتورطين الاخرين".

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