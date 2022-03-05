ازدياد الطلب على النفط العراقي مع تجنب المشترين لروسيا

2022/03/05 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

وفقًا لمسؤول عراقي رفيع ، فقد تلقت شركة تسويق النفط العراقية ، سومو ، طلبات لإمدادات خام إضافية حيث يبحث المشترون عن بدائل للكميات الروسية.

وبحسب تقرير صحيفة "Argus media” البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، فقد اضاف المصدر إن "بعض الطلبات الإضافية جاءت من مشترين في أوروبا والصين والهند".

لكنه اشار الى أن "قدرة العراق لتصدير النفط الخام المحدودة ستجعل من الصعب تلبية الطلبات".

واوضح "ابتعد بعض المشترين الأوروبيين عن شراء الخام الروسي في الأيام الأخيرة وسط عقوبات قاسية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



على الرغم من أن العقوبات لا تستهدف النفط الروسي بشكل مباشر ، إلا أن الإجراءات المتخذة ضد البنوك الروسية خلقت حالة من عدم اليقين بشأن تمويل التجارة.



أدى هذا ، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل في البحر الأسود ، إلى تآكل الطلب على الخام الروسي".

يُشار الى انه وفقًا لبيانات أولية من وزارة النفط.



فقد ارتفعت صادرات النفط الخام المُسوقة في سومو بنسبة 3٪ على أساس شهري إلى 3.32 مليون برميل في اليوم في شباط.

بهذا الصدد ،قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي قبل الهجوم على أوكرانيا انه "لن يكون استبدال النفط الخام الروسي أمرًا سهلاً" مضيفاً إن "مجموعة أوبك + لن تكون قادرة على تعويض ما إذا أدت الأزمة إلى أي تعطيل للإنتاج الروسي".وتابع المزروعي "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يحل محل عضو بارز وكبير في الجماعة" ، موضحاً أن "بعض أعضاء التحالف يجدون صعوبة كافية في معالجة التراجع بسبب نقص الاستثمار".

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