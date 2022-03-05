2022/03/05 | 15:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مقترح نيابي بتعديل قانون العفو العام رقم 27 للعام 2016 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/05 | 15:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مقترح نيابي بتعديل قانون العفو العام رقم 27 للعام 2016) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مقترح نيابي بتعديل قانون العفو العام رقم 27 للعام 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).