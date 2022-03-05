أحمد رحيم يستقيل من تدريب الميناء

2022/03/05 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قدم المدرب احمد رحيم ، استقالته من تدريب فريق الكرة بنادي الميناء.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المدرب احمد رحيم، قدم استقالته بشكل رسمي الى إدارة النادي بعد مباراة واحدة فقط مع السفانة”.وأضاف ان “رحيم، ابلغ الإدارة بعدم قدرته على العمل في هذه الأجواء التي […]

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