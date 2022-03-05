بمشاركة (90) دار نشر من (12) دولة.. معرض دولي للكتاب واخر للقرآن الكريم في كربلاء (صور)

2022/03/05 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

اليوم السبت، معرض كربلاء الدولي

للكتاب بنسخته السادسة عشر في منطقة ما

بين الحرمين الشريفين تيمنا

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