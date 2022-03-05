كردستان يعيد تنظيم الرسوم والضرائب ويفعّل النظام الالكتروني للايرادات

2022/03/05 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان،

اليوم السبت، على جملة مقترحات تخص

إعادة تنظيم الرسومات وأجور الخدمات

التي تُجبى من المواطنين.

وقال اعلام حكومة كردستان، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن المجل

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