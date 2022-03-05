تكفلت بايصالها الى المنازل.. العتبة الحسينية: جهزنا المستشفيات والمواطنين بالأوكسجين مجاناً خلال العاصفة الترابية

2022/03/05 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

عن اعلان حالة التأهب والانذار

لكادر معمل نبع الوارث لانتاج

الأوكسجين الطبي، خلال العاصفة

الترابية التي اجتاحت مدينة كربلاء

المقدسة مساء الخميس الماضي، معلنة عن

تج

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