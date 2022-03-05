2022/03/05 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البلدين عقدا جلستي مفاوضات في بيلاروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلنسكي لمح لانهاء المفاوضات مع روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلنسكي لمح لانهاء المفاوضات مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).