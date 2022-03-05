إثر اصدار روسيا قانون يعاقب على الاخبار الكاذبة.. وسائل اعلام غربية تتوقف عن البث

2022/03/05 | 15:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اعلنت شبكات سي ان أن و أي بي سي وسي بي أس الامريكية وشبكة بي بي سي البريطانية وبلومبيرغ القسم الكندي انها ستتوقف عن البث من روسيا وتعليق عمل مراسليها بشكل مؤقت بعد صدور قانون من الكرملين يعاقب بالسجن اي وسيلة او شخص يقوم بنشر الاخبار الكاذبة بشكل متعمد.ونقلت صحيفة الديلي […]

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