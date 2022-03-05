أسد جبل تحت شرفة المنزل.. شاهد كيف كشف هذا الكلب مخبأه!

2022/03/05 | 15:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهل الناس في كولورادو عندما اكتشف كلب إحدى العائلات أسدًا جبليًا مختبئًا تحت الشرفة.استُدعِيَ مسؤولو حدائق كولورادو ومسؤولو الحياة البرية لتهدئة الحيوان المفترس، الذين قالوا إنّ نموّه لم يكتمل بعد، لكنّه يزن حوالي 54،400 غرامًا

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