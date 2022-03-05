تحويل مسار رحلة طيران إلى هيوستن والسبب.. 3 ركاب مشاغبين

2022/03/05 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في طريقها إلى مدينة مكسيكو من تورنتو، تم تحويل مسار رحلة طيران "إيروميكسيكو" إلى هيوستن في وقت مبكر من صباح الخميس..والسبب 3 ركاب تبيّن أنهم في حالة سُكر.

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