2022/03/05 | 15:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحركات عسكرية روسية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IKGBoT02KWg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحركات عسكرية روسية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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