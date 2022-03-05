الخارجية تدين الهجوم الارهابي على مسجد كوتشه في باكستان

2022/03/05 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ادانت وزارة الخارجية، اليوم السبت، الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجد كوتشه مدينة بيشاور الباكستانيّة.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنها “تُدينُ الهجوم الإرهابيّ على مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة، وتُعرِبُ عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، و تضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها، والتي تقوم […]

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