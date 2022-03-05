العراق يدين الهجوم الإرهابيّ على مسجد في باكستان

2022/03/05 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دانت وزارة الخارجيَّة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابيّ على مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة.

واعربت الوزارة حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) عن "تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".

واضافت ان "استهداف المصلين الأبرياء في المساجد دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول".

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