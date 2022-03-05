صلاح وماني يقودان التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام وست هام

2022/03/05 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخسر الريدز في مباراة اليوم خدمات، كل من: روبرتو فيرمينو - تياجو ألكانتارا - جويل ماتيب، بينما هناك شكوك حول جاهزية نابي كيتا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي وست هام في المركز الخامس بـ45 نقطة.

ووفقًا لموقع "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول في مباراة وست هام، كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندري روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد.

الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت.

الهجوم: لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح.

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