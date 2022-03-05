تحرك برلماني لمساءلة الحلبوسي بشأن زيارته إلى تركيا

2022/03/05 | 15:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو مجلس النواب محمد حسن القدري، السبت، وجود تحرك من قبل أعضاء المجلس لمساءلة رئيس المجلس محمد الحلبوسي حول أسباب زيارته إلى تركيا بحضور رئيس المخابرات.وقال القدري في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “مساءلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول أسباب زيارته إلى تركيا ولقاءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس […]

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