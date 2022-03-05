2022/03/05 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم

السبت، القبض على ٢٢ شخصا إثر مشاجرة

بـ"السكاكين".

وذكرت القيادة في بيان، انه "بمتابعة

شخصية من قبل قائد شرطة محافظة

الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي

محمد كاظم الزرك

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