عالية نصيف تتحدث عن خرق في جلسة اليوم !

2022/03/05 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون،

عالية نصيف، إن تصويت البرلمان اليوم

على فتح باب الترشيح، ربما شابه خرق

قانوني، إذ اعتمد النصف (زائد واحد)، ولم

يعتمد الثلثين، كما هو الحال في انتخاب

رئيس الجمهورية

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